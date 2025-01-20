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新增房貸族面三慘酷現實！越貸成數越少、期數越久、利率越高

2025/01/20 13:06

去年第二季全國新增房貸還款期數高達315期、約26.25年，而該季新增房貸平均利率約2.36%、15年半以來最高的一季，至於，新增房貸平均成數約62%，則是近1年半來第二少。 （記者徐義平攝）去年第二季全國新增房貸還款期數高達315期、約26.25年，而該季新增房貸平均利率約2.36%、15年半以來最高的一季，至於，新增房貸平均成數約62%，則是近1年半來第二少。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國新增房貸族面臨三項慘酷現實，包括房貸越背越久、利率越來越高、成數越來越少。根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第二季全國新增房貸還款期數高達315期、約26.25年，而該季新增房貸平均利率約2.36%、15年半以來最高的一季，至於，新增房貸平均成數約62%，則是近1年半來第二少。

進一步觀察去年第二季六都新增房貸三項統計數據變化，台北市、台南市等兩都會區的新增貸款成數連三季不到6成，而台北市、新北市、桃園市、台中市以及新竹縣等五處的新增房貸期數均創2008年第一季有統計以來、16年半新高，至於，六都加新竹縣、市的新增房貸利率則全數為2009年第一季以來單季最高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波房價能夠持續走揚，房貸期數不斷拉長扮演提供資金火力的重要角色，30年期房貸已經成為市場主流，銀行也不覺得30年期房貸風險太高，再加上新青安初期房貸優惠條件給的寬鬆，因此造成房貸期數不斷拉長。

去年第二季 北市、新北、桃園、台中與新竹縣 新增房貸期數史上最長

根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第二季，六都、新竹縣市的新增房貸期數，僅有台北市還未達300期，不過也已299期，來到史上最長期數，預期很大機率會突破300期，至於，其它都會區則以高雄市新增房貸族背最久，去年第二季達336期、約28年，僅低於2023年第三季的348期、約29年。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房價高、資金緊的狀況在去年第二季就出現跡象，反應升息後的利率走高之外，貸款成數降低，且銀行估值、業務策略、可貸空間跟不上房價走勢，間接觸發去年9月19日的央行理監事會議導引資金流向首購剛需的限制性措施，也是貸款年期不斷延長的主因。這種高房價但低貸款資源挹注的失衡現象，初步已讓房價預期心理反轉，預期今年誘發房價修正的趨勢，讓部分供過於求的區域市場消風。

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