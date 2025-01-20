時薪5800元！「這職業」需求暴增 所需條件曝光

根據職涯社群平台調查指出，現在求職競爭更加激烈，因此對於「職涯教練」的需求也不斷提高。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，根據職涯社群平台LinkedIn調查指出，現在求職競爭更加激烈，68%的人資專業人士認為，求職市場對於「職涯教練」的需求也不斷提高，在美國的自由職業平台Upwork上，職涯教練每小時薪資能高達179美元（約新台幣5862元）。

根據《CNBC》報導，LinkedIn網站表示，該平台上每個職位的申請人數從2022年的1.5人躍升至2024年的2.5人，表明求職競爭更加激烈。49%的美國人表示，去年找工作變得更加困難，68%的人資專業人士也這麼認為。

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報導指出，這可以解釋為什麼自由職業市場平台Upwork近期對職涯教練的需求有所上升。該網站最近發布了《2025年最需求技能報告》，其中列出了快速增長的技能。一名職涯教練表示，關於職業發展的路徑，「人們意識到，通過尋求專家的幫助，比起單獨行動，他們能更快地取得更好的成果。」

想要成為一名成功的職涯教練有2個關鍵要素。首先，必須了解招聘過程，職業規劃公司創始人表示，對於客戶來說，職涯教練必須擁有足夠的同理心和與人溝通的能力。

職業規劃公司創始人還建議，通過像國際教練聯盟（International Coaching Federation）這樣的機構獲得認證，學習基本的技能，這些技能能教導如何與人互動並且從他們身上挖掘資訊。此外他強調，想成為職涯教練必須有一些工作經驗，最好是在招聘和管理人員方面，這些經驗可以是來自於人力資源或招聘領域，當然也可以來自於擔任過的主管職位，他表示「你必須能夠將這兩者結合起來，這樣才能建立起你的可信度。」

一旦積累了經驗，就可以在像Upwork、Fiverr和LinkedIn等網站上列出你的服務，在這些網站上也能找到各種工作機會，還可以參加當地的聚會來尋找客戶，像是能透過Facebook和Nextdoor等網站看到聚會的資訊。

一名哈佛職業顧問兼創始人表示，薪資會根據客戶類型及提供服務的框架而有所不同。在Upwork上的職涯教練每小時收費高達179美元（約新台幣5862元）。

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