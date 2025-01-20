亞洲機票大降價！美調查：今年平均降7％ 日本「這城市」降2成最多

亞洲機票大降價！美調查，今年平均降7%，日本札幌平均下降19%最多。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年你準備好到那些海外地區旅遊了嗎？根據Kayak數據顯示，2025年國際機票價格將比去年下降約4%，而亞洲地區平均降7%最便宜，在亞洲中以旅客最愛的日本降幅最大，札幌平均機票下降19%最多。

CNBC報導，據Skyscanner稱，51%的美國人表示，今年的航班成本將決定他們的目的地選擇，約50%的人表示飯店費用是一個因素。

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專家表示，2025年，美國遊客可能會透過出國尋找最便宜的商品，尤其是造訪亞太地區。

Kayak根據2025年旅行的內部搜尋資料分析顯示，與2024年相比，今年國際旅行的機票價格下降了4%，研究發現，2025年所有旅行航班搜尋中約有3分之2是國際航班。

而在海外旅遊部分，又以亞洲最便宜，Kayak發現，前往亞洲旅行的成本是3年來最低的，報告稱，今年飛往亞太地區的平均機票價格年減了7%。

甚至一些備受遊客青睞的地方，包括日本札幌和大阪，也將變得更便宜。

根據Kayak的數據，札幌的搜尋熱度年增31%，但平均機票價格下降19%，飛往日本「美食之都」大阪的票價下降了14%。

飯店市場研究公司Lighthouse的數據顯示，預計2025年上半年亞太地區飯店廣告房價將比2024年同期下降11%。

霍珀首席經濟學家海莉·伯格表示，在Covid-19大流行之後，飛往亞太地區目的地的機票價格正在從高點回落。

相對於其他國家，亞洲國家重新開放邊境和取消新冠限制的速度普遍較慢。伯格說，現在航空公司正在增加航線，增加供應並降低座位價格，此外，1月航空燃油價格（航空公司的主要投入成本）比去年下降了11%。

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