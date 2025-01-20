過年換新鈔起跑！全台456據點、百元鈔每人限兌100張（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕過新年換新鈔於起跑！中央銀行洽全台8大金融機構全台456各處據點，於1月20日至24日5個營業日設有「新鈔兌換專櫃」提供民眾兌換新鈔，其中，最熱門的百元鈔每人限兌100張。

根據央行公告，此次參與兌鈔的金融機構包括：臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行，再加上中華郵政公司，共計456個指定地點開設兌鈔服務。

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7家銀行會在373家分行設置「新鈔兌換專櫃」，24家都會區郵局以及偏遠地區的59家郵局則會於一般櫃檯辦理兌換服務，以方便不同地區的民眾換取新鈔。

其中，100元面額鈔票每人限兌100張，200元等其餘各面額鈔券酌量供應。因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額；民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

央行為加強便民措施，也在官網、Facebook及行動APP上提供「新鈔兌換地點一覽表」，並附有Google地圖連結及QR Code，民眾可輕鬆使用手機查詢指定地點的詳細位置。

為兼顧環境永續，央行除推廣推廣「紅包在心不在新」概念，鼓勵民眾以適合流通鈔券取代新鈔外，也手把手教學，鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避開人潮，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效。

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