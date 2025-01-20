旅人擔心成豬仔、「即時報案App」救觀光 ! 泰官方 : 入境前下載

電信詐騙案衝擊泰國觀光業，泰國政府推出「即時報案App」救觀光。（擷取自泰國旅遊警察網站）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕王星被騙至泰國成豬仔事件，重創泰國觀光業，光是中國人在農曆春節期間期機票退訂率驟增3成。據報導，泰國政府為保護觀光業、挽回旅人的信心，近期推出支援多國語言的「泰國旅遊警察」App，上線時間近2個月以來，已成功協助破案逾千起。

據報導，這款「即時報案App」具備中文服務，用戶可透過文字描述事件發生地點，或者直接分享定位與上傳現場照片，可快速聯繫當地附近警方，並即時立案展開調查。

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泰國官方強烈建議，各國旅客在入境泰國前先下載此應用程式，以提升旅途的安全性，並方便在突發情況下迅速聯絡相關部門。

儘管詐騙王星成豬仔的據點位於緬甸，但王星卻是降落泰國機場後被帶走。而從緬甸詐騙園區救出的眾多受害者描述，他們所接觸的詐騙集團成員，幾乎全程使用中文，這些詐騙集團鎖定的豬仔目標，主要是中國、香港、台灣人，馬來西亞人也是受害群。

紐約時報指出，2024年中國赴泰旅遊人數近700萬人次，是該國最大的國際旅客群，為了表現泰國對中國旅客的友好，除了放寬了對中國遊客的簽證要求，並透過中國旅遊平台提供旅行折扣，也曾發起了一場名為「你好月」的活動，用普通話表達「你好」 。

但因王星詐騙案所引發的漣漪效應，現今中國人對於「赴泰」旅遊已出現焦慮，恐使得泰國在新冠疫情後想振興當地旅遊業的努力，變得更加複雜。

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