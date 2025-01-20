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美國新創電動車廠Canoo 聲請破產並停止運營

2025/01/20 10:34

美國曾被視為電動車產業新星的「Canoo」因無法克服財務危機，已在日前聲請破產並停止運營。（示意圖，路透）美國曾被視為電動車產業新星的「Canoo」因無法克服財務危機，已在日前聲請破產並停止運營。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，曾被視為電動車產業新星的「Canoo」因無法克服財務危機，已在日前聲請破產並停止運營。

Canoo 總部位於加州托蘭斯，主要業務為開發和製造電動車，目前正處於破產程序中。Canoo 的研發團隊位於密西根州底特律地區（利沃尼亞奧本山），生產基地位於德州賈斯汀。該公司計劃生產商用電動車，例如用於車隊、車輛租賃和共乘服務的貨車。

綜合媒體報導，Canoo自成立以來，便一直在應對快速燒錢的問題，並在對其微型客車貨車需求不確定的情況下，一直在努力籌集額外資金。但最終Canoo仍無法克服財務危機，已在本月17日依美國聯邦破產法第7章向特拉華州美國破產法院聲請破產並停止運營。

對於聲請破產，Canoo表示，是因未能獲得美國能源部貸款計劃辦公室的財務支持，又找不到海外金主投資，資金週轉不過來，實在撐不下去，才會做出這個艱難的決定。

根據Canoo提交的破產申請書顯示，該公司總負債金額逾1.64億美元（約新台幣53.87億元），總資產現值約1.26億美元（約新台幣41.39億元）。

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