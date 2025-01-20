成功人士除了「任性」還不夠！酒店大亨：還需「此」性格

何權平（Ho Kwon Ping）表示，如果你想成為1名企業家，除了任性，你需要有點自信。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕創業不適合膽小的人，許多敢於冒險的人都有一個共同點：自信，酒店大亨、72 歲的榕樹集團（Banyan Group）創始人何權平（Ho Kwon Ping）表示，如果你想成為1名企業家，除了任性，你需要有點自信。

CNBC報導，榕樹集團在新加坡證券交易所上市，2023年營收約3.28億新加坡元（約新台幣78.82億元）。

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何權平除了是酒店大亨外，也是食品和飲料製造企業太華公共公司的執行主席以及新加坡管理大學的創始主席。

他將自己的成功部分歸功於年輕時的任性，他說，「任性和自信是相關的。如果你在某種程度上不任性，那麼你基本上就會成為1個規避風險的人」。

如果你想成為1名企業家，你需要有點任性，你還需要一點自信。

不過，許多人常會把自信和傲慢，混為一談，而其之間的界線在哪裡？何警告說，自信和傲慢之間存在著微妙的界限，前者對於創辦和經營企業很重要，但後者可能會“引發災難”。

他進一步指出，我的妻子說我是她認識的最樂觀的人，因為我在所有事情上都失敗了，但我仍然振作起來，並繼續前進，所以你需要自信。但是，如果你擁有太多，它就會變得傲慢。所以你需要知道界線在哪裡。

他解釋說，傲慢的1個常見錯誤是，它可能導致公司或創始人「過度擴張」，或承擔超出應有的風險，但在商業領域，情況並不總是有利的。

他補充指出，作為一名企業家，「你總是必須為最壞的情況做好準備，因為當情況不好時沒有人會幫助你」。他說，人們不應該考慮啟動新專案，或新業務時能賺多少錢，而應該考慮他們可以承受多少損失。

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