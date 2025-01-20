日本居酒屋淪「老人場所」、高達4成虧損 ! 專家揭 2原因釀倒閉潮

日本居酒屋2024年前11個月收攤203家，高於2020年新冠疫情時189家。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管新冠疫情已過去，但日本居酒屋卻轉變成為「老人的場所」，在成本飆升和需求下降等2大原因衝擊，高達40%的居酒屋正處於虧損狀態，數千家的居酒屋恐面臨倒閉潮。對此，資深美食評論家史維納通（Robbie Swinnerton）指出，日本人口結構變化是居酒屋當前所面臨的最大挑戰。

史維納通指出，日本居酒屋曾是緩解來自工作、家庭和整個社會壓力的地方」，但因日本人口下降、少喝酒的Z世代崛起，加上一系列精緻餐飲場所與其競爭，現今居酒屋已淪為老人場所。

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大阪1名居酒屋老闆下村信悟表示，新冠疫情改變了日本年輕人的社交觀念，他們不再將夜生活與大量飲酒畫上等號，也不想再和老闆一起喝酒。現今日本年輕人更重視與工作無關的社交活動，這也使得居酒屋的吸引力下降。

根據帝國徵信（Teikoku Databank）的資料，2024年1月至11月間有203家居酒屋宣告破產，超過2020年的189家。截至2024年4月的1年內，約40%的居酒屋正在虧損。

據報導，許多居酒屋業者為了生計，被迫轉型為咖啡館和快餐店，甚至部分居酒屋一反晚上營業的常態，在一早開店提供每份550日圓（約新台幣115元）的晨間早餐，成功吸引下夜班的員工青睞。

《衛報》報導，雖然新冠疫情解封了，日本夜間聚會也開始恢復，但因物價持續上漲，日本人開始縮衣節食，下班和同事去居酒屋喝酒的人變少，經濟拮据的消費者也買氣縮手，日本餐飲業者仍是得持續面對高漲的食材、能源和勞動成本。

報導指出，日本經過數十年的經濟停滯，近年通膨率大幅上升，2023年達到10年來最高水平，目前在2%附近徘徊。

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