川普「新身家」靠炒幣！一夜身家暴漲至9211億元

川普發行的虛擬幣「TRUMP」，其身家一夜間暴漲400% 。（擷取自x.com/realdonaldtrump）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）還未登上全球最高權力寶座之前，其財富卻率先大增值。據報導，川普旗下公司在上週五推出官方迷因幣「$TRUMP」 ，引發市場搶購潮，在12小時內完全稀釋市值（FDV）一度飆升至320億美元（約新台幣1.05兆元），加密專家估，川普身家也在一夜之間暴漲至280億美元（約新台幣9211億元）。

對於川普直接下場「發幣」，且當中80%「$TRUMP」是由川普集團自有，引起市場對於美國總統利用「職位」賺錢的道德爭議，畢竟美國憲法中關於總統薪酬條款是在1787年立法，當時根本無法預見，未來的美國總統會透過加密貨幣瞬間創造10億美元（約新台幣328.9億元）的財富。

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根據CoinGecko價格數據顯示，該代幣以0.1824美元的開盤價開始交易，12小時內漲超15000%、至約30美元，完全稀釋市值（FDV）飆升至320億美元，超過TRON、Avalanche、ChainLink和Shiba Inu等老牌代幣。

截至台北時間20日早上9點30分，「$TRUMP」幣的價格約為50.342美元。

川普在上週六上午在X平台上轉發了川普兒子的一條消息，稱$TRUMP是「目前地球上最熱門的迷因幣」；他認為，這將是「金融的未來」。

區塊鏈分析平台Arkham Intelligence估計，「加密貨幣總統」川普發行的「$TRUMP」幣，一夜之間身家就暴漲至280億美元，估計他的淨資產增加了400%。而福布斯在2024年11月對川普身家估算約56億美元（約新台幣1842億元）。

據報導，川普旗下公司CIC Digital LLC和Fight Fight Fight LLC控制著「$TRUMP」幣約80%的供應量。目前已發行的「$TRUMP」幣數量為2億枚，預計未來3年內將再增發8億枚。平均而言，川普旗下公司每月將能夠向市場出售約2400萬枚代幣。

川普在自家社交媒體「真實社群」（Truth Social）和社交媒體X發布推文，宣布推出專屬迷因幣「$TRUMP」幣。法新社報導，迷因幣不具備經濟或交易價值，經常被用作投機交易手段。

業內人士指出，「$TRUMP」幣的驚人發行，讓整個加密行業措手不及，這體現了川普的個人影響力，也表明了加密貨幣在川普政府中的崛起。此外，「$TRUMP」將豐富川普的個人財富，為加密行業提供了一種向他輸送現金的機制，並創造了一種不穩定的金融資產。

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