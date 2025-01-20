台積電15億美元晶片法補助款已先入袋！財務長：有信心資金逐步到位

台積電財務長透露第1階段15億美元晶片法補助款已入袋（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美當選總統川普20日即將上任，對於其指責台灣「竊取」美國的晶片產業，是否影響台積電（2330）在美補助項目，對此，台積電財務長黃仁昭表示，台積電有信心在川普領導下，資金將逐步到位，他進一步透露，去年第4季，已獲得15億美元（約新台幣495億元）的補助款。

CNBC報導，根據拜登政府的CHIPS和Science ACT承諾，台積電將獲得66億美元（約新台幣2178億元）資金，幫助在亞利桑那州建造3座先進晶片製造工廠。

請繼續往下閱讀...

然而在川普上任在即，是否對於台積電後續的補助會出現變故，不過，台積電財務長黃仁昭接受CNBC獨家採訪時表示，隨著製造工廠達到建設和生產里程碑，預計資金將在川普的領導下繼續逐步到位。

黃仁昭透露，事實上，在去年第4季度，我們已經獲得了第1批政府支持，已獲得15億美元的補助資金。

他指出，在經歷了一些生產延遲後，亞利桑那州的第1家晶片廠於去年第4季開始生產先進晶片。他補充說，亞利桑那州兩家工廠的建設工作正在按計劃進行，第2家工廠預計將於2028年投入營運。

台積電於2020年5月宣佈在亞利桑那州的首筆投資，在該州的3個項目的總投資最終超過650億美元（約新台幣2.14兆）。

其中大部分投資是在拜登政府於2022年8月簽署兩黨CHIPS 法案後承諾的，承諾投入近530億美元（約新台幣1.74兆）投資美國半導體供應鏈並對抗中國。

儘管即將上任的川普預計也會將與中國的競爭和本土製造業作為其第2任期的優先事項，但關於川普和共和黨領導的眾議院是否會重新審查《CHIPS 法案》一直存在爭議。

在競選白宮期間，川普公開批評了該法案及其價格，並認為關稅對於美國晶片製造來說是更有效的策略，此外，川普還指責台灣「竊取」美國晶片業務。

然而，行業專家告訴CNBC，由於華盛頓兩黨的支持，他們預計川普將基本保持該政策不變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法