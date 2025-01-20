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TikTok關了又開！川普要延後禁令：不如改美中合資

2025/01/20 06:22

美國國會通過TikTok美國「不賣就禁」的禁令19日生效，TikTok在18日自行下架，但新任總統川普19日表示週一上任後就會發布行政命令延後TikTok禁令生效時間，TikTok又宣布，恢復在美國的服務。（路透） 美國國會通過TikTok美國「不賣就禁」的禁令19日生效，TikTok在18日自行下架，但新任總統川普19日表示週一上任後就會發布行政命令延後TikTok禁令生效時間，TikTok又宣布，恢復在美國的服務。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「字節跳動」旗下短影音軟體TikTok（抖音國際版）於19日美國「不賣就禁」的禁令生效前，18日自行中止美國服務，不過，美國總統川普（Donald Trump）隨即於19日表示，將在週一上任後發布行政命令，延後TikTok禁令生效的時間，他還表明希望TikTok改為合資，讓美國企業擁有50%的股權。TikTok馬上就宣布恢復在美國的服務，並向用戶發出通知：「感謝您的耐心和支持，在川普總統的努力下，TikTok又回到了美國！」

綜合外媒報導，當地時間週六深夜，美國人即無法使用TikTok，當時嘗試開啟該應用程式的用戶會收到一條訊息，稱該應用程式已離線並要求用戶「繼續關注」，「美國已經頒布禁止TikTok的法律，不幸的是，這意味著你現在不能使用TikTok」。該應用程式在Apple和Google Play商店以及Lemon8和CapCut上也無法使用。

川普則於週日表示，他將在週一就職後發布行政命令，推遲執行TikTok的禁令。就在數小時內，美國用戶開始恢復TikTok應用程式和網頁的存取。TikTok在聲明中表示：「根據協議，TikTok正在恢復服務。」該聲明還感謝川普：「向我們的服務提供者提供了必要的明確性和保證，確保他們不會因提供服務而面臨任何處罰。」

不過，美國官員警告，在中國母公司「字節跳動」的領導下，美國人的數據有被濫用的風險。川普所屬的共和黨內，也並非所有人都同意拯救TikTok，至少兩名參議員質疑延長禁令的法律依據。

川普表示，將延長法律禁令生效前的時間，以便能夠達成協議以保護國家安全，希望美國能在合資企業中擁有50%的所有權。

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