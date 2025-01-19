這家輝達供應商股價下跌30％ 德銀曝值得買原因

Visible Alpha追蹤的11名分析師中有10名將輝達的供應商Monolithic Power Systems股票評為買入。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達的供應商Monolithic Power Systems在去年創下歷史新高後，股價自去年10月底發布一份收益報告以來，已經下跌30%以上，但分析師仍然看好該股，積極喊進。

Monolithic去年第3季獲利超出預期，但第4季營收成長將「大致持平」的預測卻令投資人震驚，股價曾一天內暴跌17%。11月份，有報告指出輝達正考慮減少從Monolithic 購買Blackwell平台的組件數量，股價再次遭受打擊。

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不過，在本週稍早的一份報告中，德意志銀行分析師將 Monolithic的股票添加到其「首選股」名單中，並將其最近的下滑稱為「買入機會」。

分析師重申他們的「買入」評級和900美元的目標價，並表示，未來兩年可能的收入成長和利潤率改善是該公司積極的催化劑。

Visible Alpha追蹤的11名分析師中有10名將這家硬體製造商的股票評為買入，還有一位評級為持有。平均目標價為822.91美元，比上周五收盤價625.82美元高出30%以上。

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