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對中出口被卡 越南榴槤含淚虧本賣

2025/01/19 22:14

中國對新鮮進口榴槤祭出更嚴格的標準。示意圖。（法新社）中國對新鮮進口榴槤祭出更嚴格的標準。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越媒報導，由於中國對新鮮進口榴槤新增金胺O（Auramine O）的檢測，迫使一些越南企業將榴槤轉回國內市場並以降價出售，而不是等待清關。一家出口商透露，已經召回10個貨櫃、總重170噸的榴槤，轉回越南市場賠本賣，損失超過 100 億越南盾（約台幣1300萬）。

《VnExpress》19日報導，隨著中國祭出更嚴格的標準，特別是要求檢測金胺O（一種具有潛在致癌風險的化學物質），有的越南榴槤出口商因缺少金胺 O檢測認證，遭中國海關退回，有的則是不願等待苦苦清關，選擇運回本地市場販售。無論是哪種選擇都只能認賠出售。

Anh Thu Dak Lak公司總經理Doan Van Ven透露，由於未能在邊境清關，不得不召回10個貨櫃、總重170噸的榴槤。其中5個貨櫃因缺乏金胺O認證遭中國海關退回，另外5個貨櫃則轉往河內銷售。

Ven 說，這些裝滿榴槤的貨櫃已在邊境滯留10多天，等待清關和運輸的時間越長，就有變質的風險，所以現在只能以較低的價格出售，盡量減少損失，預計虧損超過 100 億越南盾。

他強調，這是自家貨物第一次被中國海關退回，以前中方只檢查鎘含量，都有符合標準。目前已暫停出口，等待中方更明確的指導方針。

Anh Thu Dak Lak並不是唯一受到影響的公司。Chanh Thu 總經理Ngo Tuong Vy表示，整個榴槤出口產業正面臨新檢驗規定的挑戰，她的公司也停止向中國發貨，研究新的規定並準備必要的文件，等到完成所有手續，才會恢復出口。

諒山省友誼口岸海關分局副局長Phung Van Ba說，由於中方的新規定，每天清關的榴槤貨運量大幅下降，從去年同期的 70 至 80 輛卡車減少到僅 20 至 30 輛卡車，加上中國檢查流程更趨嚴格，只允許符合新規定的貨物，清關速度變得很緩慢。

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