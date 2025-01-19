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鬆口氣！川普政府會支持晶片法案 新商務部長已透露

2025/01/19 21:32

被川普提名的下任美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）日前透露，他將從雷蒙多手中繼續實施《晶片和科學法案》。（路透）被川普提名的下任美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）日前透露，他將從雷蒙多手中繼續實施《晶片和科學法案》。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據彭博報導，下任美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）日前透露，他將從雷蒙多手中繼續實施《晶片和科學法案》專案管理，顯示下一屆美國政府並不打算扭轉這項法案。

儘管川普大選前批評晶片法案，稱其存在嚴重缺陷，並提議將關稅作為更好的替代方案。然而，他任命的商務部長盧特尼克在最近與雷蒙多的一次會面中，表達了他對晶片和科學計劃的承諾。

拜登總統為重振美國半導體製造業而推出價值520億美元的《晶片和科學法案》，已經分配390億美元的撥款和超過4500億美元的私人投資，該計劃進展顯而易見。包括英特爾、格羅方德、台積電、德州儀器和三星代工正在美國建造大型晶圓廠，而兩家公司英特爾和三星都遇到了一些挫折，也都致力於在美國投資。

到目前為止，台積電一直是這項努力的亮點。在經歷一段艱難的開局，並引發關於美國能否成功執行產業政策的爭論之後，台積電現在在亞利桑那州擁有的工廠的性能優於國內的同類工廠。最近在其第一家鳳凰城工廠開始商業化生產，並計劃在未來將其最先進的技術帶到美國。

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