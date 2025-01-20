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過年集資買彩券 這樣做可以避開贈與稅

2025/01/20 07:30

台北國稅局表示，過年集資買彩券，應自行留存集資購買的證明文件，日後提供國稅局查核審認。（資料照）台北國稅局表示，過年集資買彩券，應自行留存集資購買的證明文件，日後提供國稅局查核審認。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕農曆春節快到了，許多民眾喜歡在過年期間買彩券試試手氣。財政部台北國稅局表示，過年集資買彩券，應自行留存集資購買的證明文件，並可拍照提供各出資者留存備查，不僅可做為中獎分配依據，也可於日後提供國稅局查核審認，證明非屬贈與行為，避免被課徵贈與稅。

台北國稅局說明，根據「遺贈稅法」規定，所稱「贈與」，指財產所有人以自己的財產無償給予他人，經他人允受而生效力的行為。農曆春節即將到來，不少民眾會找親朋好友一起集資購買彩券，所獲配的中獎獎金，按出資額比例分配，此行為非屬贈與，免向戶籍所在地的稽徵機關申報贈與稅。

不過，台北國稅局指出，民眾集資購買公益彩券，應自行留存集資購買的證明文件，例如出資者姓名、出資金額、購買日期、購買地點、足資證明已支付款項等文件，並可拍照提供予各出資者留存備查，不僅可做為中獎分配依據，也可提供日後國稅局查核審認，以此證明相關金流屬於獎金分配行為，而非贈與行為。

台北國稅局呼籲，民眾應注意中獎獎金運用情形，若涉及「遺贈稅法」規定，贈與人在1年內贈與他人的財產總值超過贈與稅免稅額（244萬元）時，應於超過免稅額的贈與行為發生後30日內，向稽徵機關辦理贈與稅申報。民眾若有疑義或不諳稅法規定者，可撥打免費服務電話「0800-000-321」或逕洽轄區國稅局。

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