川普上任百日內 兩產業供應鏈易受創、台積電成焦點

彭博報導，美國總統川普就任後，他的關稅威脅將對地區的股市和貨幣造成嚴重破壞，而晶片科技和電動汽車供應鏈是特別容易受到貿易政策中斷影響的產業。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，美國總統川普（Donald Trump）就任後，他的關稅威脅將對地區的股市和貨幣造成嚴重破壞，預計亞洲市場將出現更大的波動，而晶片科技和電動汽車供應鏈是特別容易受到貿易政策中斷影響的產業。

儘管最具敵意的貿易措施可能針對中國，但隨著川普的「美國優先」政策迫使人們重新思考供應鏈，該地區很少有公司能夠倖免於難。

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盛寶市場首席投資策略師查魯·查納納（Charu Chanana）表示：川普政府上任的頭100天有很多利害關係，值得關注的關鍵是關稅的規模和目標；而晶片科技和電動汽車供應鏈特別容易受到貿易政策中斷的影響。

晶片產業一直處於美中科技競爭的最前線，美國加強出口管制，以抑制對中國尖端零件的供應。北京也採取自己的限制措施作為回應，而在川普的領導下，這種針鋒相對的舉措預計會加劇。

美國對中國的科技出口管制影響是廣泛的，隨著美國準備採取更嚴格的規定以阻止中國獲得先進晶片，包括三星電子和台積電在內的亞洲晶片巨頭，成為人們關注的焦點。馬來西亞也陷入困境，資料中心開發商擔心美國新的管制措施可能會阻礙東南亞國家的人工智慧晶片使用。

在其他產業方面，電動車、電池面臨更大風險。川普優先考慮化石燃料生產，淡化環境問題，威脅要取消旨在促進電動車採用的消費者稅收抵免。自川普去年11月5日贏得大選以來，三星SDI有限公司和LG化學有限公司等韓國電動車電池供應商的股價下跌20%以上，因為此類擔憂加劇本已疲軟的銷售前景。

中國太陽能企業的前景也不光明，多年來，它們一直受到美國的審查，因為它們以更便宜的產品主導了全球市場。

川普關稅的不確定性可能會進一步壓制股市。各國央行已經開始忙於應對美元走強的前景，印尼和韓國上週做出不一致的利率決定。印尼央行上週三降息以刺激經濟成長，令市場感到意外，而韓國央行則表示，如果政治風險消退，很有可能進一步放鬆政策。預計中國人民銀行今年將下調關鍵利率。

由於利差對美國有利，亞洲貨幣仍然脆弱。自川普贏得大選以來，亞幣指標已下跌超過3%。越南盾接近歷史新低。

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