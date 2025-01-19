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傳黃仁勳愛用的Perplexity AI 有意併購TikTok

2025/01/19 20:11

TikTok關閉美國服務。（法新社）TikTok關閉美國服務。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國字節跳動旗下TikTok在美東時間18日晚間10點35分（台灣時間19日早上11點35分）左右停止美國服務，傳出AI搜尋引擎新創公司Perplexity AI向字節跳動提交併購邀約，建議Perplexity AI、TikTok美國和新的資本夥伴合併。Perplexity AI背後股東實力堅強，包含輝達及軟銀的願景基金，黃仁勳還說過，幾乎天天使用Perplexity AI。

CNBC報導，Perplexity AI提出的方案，將容許字節跳動大部分現有投資保留股權，並為Perplexity AI引入更多短片內容。

消息人士指出，字節跳動表明拒絕出售美國TikTok業務，所以Perplexity AI提出合併而非收購，而交易公允價格遠超過500億美元，具體金額取決於字節跳動股東的去留，也就是考量哪些股東想要套現離場、哪些股東想留在合併後的新實體。

中媒財新則披露，過去已有消息傳出，字節跳動正在考慮出售TikTok，美國計畫組成財團收購TikTok；2025年1月14日，又有消息稱，特斯拉和社交平台X的老闆馬斯克，可能將收購TikTok的美國業務。

如今，面對Perplexity AI提出的合併方案，字節跳動強調不會出售TikTok。

Perplexity AI是何方神聖？Perplexity AI在2022年8月成立，聲稱是世界上第一個對話式問答引擎，目標是與Google 、ChatGPT 一較高下。Perplexity AI成立至今吸引知名資本投資，包括軟銀願景基金、亞馬遜創辦人貝佐斯，輝達也有入股，目前市值來到90億美元。

黃仁勳也非常愛用Perplexity AI，他曾說，「我一直在使用Perplexity，不過也很喜歡ChatGPT，我幾乎每天都會使用這兩款AI工具。」

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