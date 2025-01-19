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川普2.0恐點燃全球貿易戰 這3國驚嚇指數破表

2025/01/19 18:49

川普20日上任，各國憂心川普關稅政策對經濟造成的衝擊。（法新社）川普20日上任，各國憂心川普關稅政策對經濟造成的衝擊。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界各國都在緊張等待川普20日宣誓就任美國總統後，如何兌現關稅政策，為了避免被川普關稅大棒打的措手不及，加拿大、歐盟和中國等正在擬定政策應對全球貿易戰對經濟的衝擊。外媒點評這波貿易戰所帶來的驚嚇指數，其中加拿大、中國及墨西哥的驚嚇指數都達到最高點。

《Politico》報導，川普之前揚言對來自中國的商品徵收60% 的關稅，對加拿大和墨西哥徵收25% 的關稅，並對全球商品徵收25% 的關稅。如果川普照他所說的去做，可能會對美商增加 6400 億美元的進口成本，並推高國內通膨。

這次關稅戰與2017年不同的是，當時許多政府都被川普咄咄逼人的行動打了個措手不及，現在加拿大、歐盟及中國等正在擬定報復計劃，或與川普達成某種交易。

報導解析加拿大、墨西哥、歐盟及中國等美國貿易夥伴應對川普關稅的計畫，以及貿易戰所引起的驚嚇指數。其中，加拿大可能採取一系列報復措施，有傳言稱加拿大將利用能源出口作為報復，驚嚇指數達到最高的5顆星。

墨西哥則被川普指控是中國的後門，揚言對該國的車輛徵收​​200%或更高的關稅。尤其近年來，美國對墨西哥的貿易逆差飆升，凸顯貿易戰對兩國帶來的經濟風險，傳出美國可能要求墨西哥對中國在當地投資的祭出新限制，特別是在汽車等關鍵領域。驚嚇指數也達到5顆星。

川普若取消中國的最惠國待遇，將對中國經濟造成重大衝擊。（美聯社）川普若取消中國的最惠國待遇，將對中國經濟造成重大衝擊。（美聯社）

有關中國部分，川普一再撂話將對所有進口到美國的中國商品徵收60%的關稅，甚至可能更高，同時，川普競選團隊曾說，川普將取消中國的最惠國待遇，此舉將為高達100%的關稅打開大門。

北京怎麼應對川普關稅大棒？拜登政府前國際經濟高級主管哈雷爾表示，這可能會促使北京透過「阻礙一些美國公司在中國的業務」來回應，而不是針鋒相對的關稅，也可能先向川普提出一項避免新關稅的協議，或者儘早提出方案阻止貿易戰升級。儘管如此，驚嚇指數仍達到5顆星。

至於歐盟、英國及拉丁美洲面對這波可能的貿易戰，驚嚇指數分別為4顆星、3顆星及2顆星。

報導總結，除了貿易報復之外，各國及地區還有其他選擇嘗試減輕川普的關稅衝擊，例如相互達成貿易協議，或者在世界貿易組織商定變通辦法，以維護國際貿易的既定規則。儘管這些策略可能會帶來一定程度的緩解，但不足以抵銷與美國全面關稅戰對貿易、經濟成長和價格的打擊。

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