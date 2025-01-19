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中國去年GDP又達標 英國學者：北京「虛構」數據

2025/01/19 17:10

中國官方公布2024年GDP成長5%，恰好符合官方設定的目標。經濟學家直言，北京當局的數據是「虛構」的。（美聯社資料照）中國官方公布2024年GDP成長5%，恰好符合官方設定的目標。經濟學家直言，北京當局的數據是「虛構」的。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局17日公布，2024年國內生產總值（GDP）首次突破130兆元人民幣，達到134兆9084億元人民幣，比2023年成長5%，「恰好」符合官方設定的目標。但有經濟學家直言，中國政府的數據是「虛構」的，與實際狀況落差太大，也有中國民眾認為「睜眼說瞎話」。

英國牛津大學中國中心助理研究員、前瑞銀集團首席經濟學家馬格納斯（George Magnus）接受《自由亞洲電台》訪問表示，中國政府的數據為「虛構」（fiction）的，主要有2大原因，首先是，中國政府習慣設定不切實際的GDP成長目標，卻又總能實現的「慣例」；再者，一個以5%增速成長的經濟體，並不需要政府推出大量貨幣、金融、住房和經濟刺激措施，這卻是中國政府自武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情以來年年都有的政策。

曾任職香港經濟日報、明報、星島新聞集團的資深財經時事評論員王劍，也在其YouTube節目表示：「如果經濟成長這麼好，中國人民銀行為什麼不斷降息、降準？去年降息、降準了2、3次，現在1年期的存款利率只有0.8%，10年期國債殖利率低於1.6%。」

針對官方公布的去年GDP數據，英國《金融時報》報導，經營印刷廣告公司老闆郝先生表示，「我不知道這個成長打哪來，當局想說什麼就說什麼，對我而言，去年是我經營這個事業20幾年來最糟的一年」 。

中國經濟在房地產業崩盤後面臨嚴峻挑戰，儘管北京當局解除了嚴厲的防疫封控措施，國內需求和消費水平依舊低弱。不論從消費者還是生產者的角度來看，商品價格和工資幾乎沒有變化或成長乏力，而企業利潤又承受龐大壓力、甚至出現下跌的情形。

根據中國國家統計局的數據，2024年全國居民消費價格指數（CPI）年增0.2%，與2023年基本持平；而全國生產者物價指數（PPI）則年跌2.2%，顯示商品出廠價格已連續2至3年下跌。

馬格納斯指出，如果從GDP的平減指數來看，也能看出目前中國通縮的程度，類似1990年代和2000年代的日本，或是投資公司雷曼兄弟倒閉後的西方國家；2024年中國的實際GDP成長5%，名義GDP成長4.2%，意味着GDP的平減指數為0.8，且已連續3年下降，表明中國內需仍不足以支撐價格的穩定或上漲，顯示債務負擔可能加重，而且經濟成長的前景有限。

針對中國公布的GDP數據為何令外界起疑的原因，馬格納斯進一步解釋，中國公布的GDP數據不具波動性和週期性差異，而且與其他國家在年底加總支出或產出不同，在中國，是官方先設定目標，然後在不考慮效率或成本的情況下，據此進行支出或生產，這導致中國資本長期錯配的問題尤為嚴重。

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