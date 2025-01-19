亞洲第四大經濟體6隻黑天鵝齊飛 南韓經濟挑戰1次看

政治動盪加上川普關稅擔憂，衝擊南韓經濟。示意圖。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英媒指出，南韓經濟正面臨6大挑戰，除了應對數十年來最嚴重的政治危機外，還要努力應付貨幣貶值、消費者信心疲軟、經濟成長放緩、中國競爭加劇及川普2.0等問題。最更令人擔憂的是，中國半導體產業取得進展，對南韓的經濟成長引擎構成威脅。

《金融時報》19日報導，亞洲第四大經濟體-南韓正面臨川普重返白宮及總統尹錫悅短命戒嚴的後果。渣打銀行駐首爾主管樸宗勳（音譯，Park Chong-hoon）表示，即使當前的政治危機很快解決，「我們的經濟前景也沒有太多樂觀的理由」。

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韓元兌美元匯率去年第四季貶值10%。（路透）

報導列舉南韓經濟面臨的6大挑戰，其一是貨幣貶值。韓元是去年亞洲表現最差的貨幣，去年第四季韓元對美元貶值超過10%。經濟學家表示，雖然貨幣貶值通常有利於出口導向的經濟體，但南韓對昂貴進口產品（尤其是能源）的依賴超過任何潛在的好處。

儘管經濟成長緩慢且就業市場出現問題，但貨幣貶值導致韓國央行上週不顧市場降息預期，意外將基準利率維持在 3%。首爾法國興業銀行經濟學家Oh Suk-tae認為，韓元走弱似乎是韓國央行做出決定的最大因素，它意識到了糟糕的經濟形勢。

第二個挑戰是川普2.0的威脅。去年南韓是美國最大的外國直接投資來源國，該國製造商受到慷慨補貼的吸引，爭相設立半導體廠和電池廠，但美國為這些設施進口的南韓商品激增，導致貿易順差創紀錄，這是川普長期以來最在意的部分，恐是首爾容易受到報復。

南韓代理總統兼財長崔相穆承認，川普關稅威脅將對出口導向的南韓產生「重大影響」。首爾弘益大學教授申敏英也說，「儘管川普可能只會逐步提高關稅，也會動搖我們的金融市場，並對我們的經濟產生不利影響」。

第三個挑戰是經濟成長放緩。南韓央行上週示警，2024年GDP增​​長2.2%的目標可能無法實現，並將2025年GDP增速下調至1.8%，這比 2010 年代超過 3% 的年均成長率有所下降。經濟學家也警告，由於南韓是世界上生育率最低的國家，人口危機迫在眉睫，成長放緩可能會產生深遠的影響。

第四個挑戰是政治動盪。南韓解決結構性經濟問題的能力以及政策制定者遊說川普政府的努力，因國內政治危機而陷入癱瘓。韓國央行總裁李昌鏞說，此前，美國的貨幣和貿易政策是決定南韓經濟成長率下降多少的最大因素，現在則取決於政治能否穩定運行以及經濟能否在此期間表現良好。

第五個挑戰是信任危機。韓元貶值和政治不穩定，損害了消費者和企業的信心。根據政府數據，去年 1 月至 11 月期間零售額創下 24 年來的最低水準，加上家庭債務佔GDP的比例偏高，韓國人承受日益增長的生活成本壓力，對折扣商品和食品的需求激增。同時，韓央上週發布的一項調查顯示，南韓大型企業面臨 2016 年以來最嚴重的信用風險。

中國的快速崛起使南韓面臨強大壓力。示意圖。（路透）

第六個挑戰來自中國。隨著中國產能過剩和需求疲軟蔓延到全球市場，南韓科技、鋼鐵、石化、紡織品和化妝品等行業的出口商，正在努力對抗與成本更低的中國競爭對手。

更令人擔憂的是，中國企業在記憶體的開發和生產方面取得快速進展，記憶體是南韓最有價值的出口產品，也是主要經濟成長引擎。

首爾國立大學貿易專家李在民表示，中國在許多關鍵產業迅速趕上南韓了。他直指，如果美國封殺中國產品，對南韓出口商來說將是一把雙面刃，因為中國將更積極尋找替代出口目的地，意味著南韓在第三國面臨中企更激烈的競爭。

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