國會力擋台電撥補 電油糖水4大工會：盼以國家安全利益優先考量

國營事業台電、中油、台糖、台水四大工會發表聯合聲明呼籲，懇請立法院各黨派以國家整體供電安全及利益優先考量，支持台電預算。（本報合成）

〔記者廖家寧／台北報導〕在野黨立委阻攔台電2000億元撥補案，國營事業台電、中油、台糖、台水四大工會今（19日）對此發表聯合聲明呼籲，懇請立法院各黨派以國家整體供電安全及利益優先考量，支持台電預算。

油電糖水聯合聲明表示，國會議員監督審議政府預算本是天職，對於預算通過的嚴苛與否，只要是福國利民，是可以被理解的。

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聲明指出，台電受俄烏戰爭燃料大漲影響及長期承擔照顧民生、兼顧物價及產業競爭力的電價費率政策下，累虧驟增，過去3年4次調漲電價，在立法院要求照顧民生的呼籲下，均未能將電價合理反映，在漲幅不足下，終讓台電去年底累計虧損超過4200億元，財務進一步惡化。

聲明強調，台電全體員工不分日夜，致力穩定供電，總在風雨飄搖中為全體國人，點亮家戶燈火，而立法院更是不分黨派，委員每每挑燈夜戰，為福國利民法案預算喉舌、為弱勢族群請命，兩者是殊途同歸。

聲明表示，頃聞立法院對於撥補台電改善財務兩筆千億預算，將力擋不給過關一事，「本會（電油糖水四大工會均）同表遺憾！」懇請立法院各黨派能以國家整體供電安全及利益優先考量，在穩定的政策與資源支持，如此鞭策與監督，方能發揮台電專業價值，助力國家整體發展，籲請立法院能給予台電預算必要支持！

該份聲明署名者包括台灣電力工會理事長吳有彬、台灣石油工會 理事長陳嘉麟、台灣自來水企業工會理事長董季琪、台糖公司工會聯合會 理事長田賢堂。

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