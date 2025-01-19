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三星員工被拗吃悶虧 獎金與股價掛勾、還遭限制賣股

2025/01/19 16:16

三星計畫將員工獎金與公司股票表現掛鉤，並限制員工出脫自家股票。（美聯社）三星計畫將員工獎金與公司股票表現掛鉤，並限制員工出脫自家股票。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星由於記憶體和半導體晶片業務出現問題，正經歷歷史上最具挑戰性的時期之一。三星目前計畫將員工獎金與公司股票表現掛鉤，並限制員工出脫自家股票。

三星股價較6個月前大幅下跌，現在正嘗試一種可能改變命運的新解決方案。

根據TechInAsia報導，三星計畫將員工獎金與公司股票表現掛鉤。有關年度獎金的配股將介於50%至100%之間，並且比例將根據年資而增加。此前，獎金補償都以現金支付。因此，如果公司業績下降，員工獲得的股票就會減少，這些股票的價值也會根據股價而減少。

報導還稱，三星將根據員工的級別，限制員工在1至2年內出售股票。這種新的獎金補償方式將於本月開始，目前僅限於高階主管級員工；非高階主管級別的員工也將於2026年開始實施。

三星面臨多項挑戰，其中最大的挑戰是在半導體領域的表現。儘管過去幾年花費數十億美元，但它在代工領域仍無法趕上台積電。事實上，它已經失去幾個備受矚目的客戶，特別是在4奈米和5奈米製程崩潰之後。三星曾被認為是世界上最好的記憶體晶片製造商，然而，近年來它已經落後於美光和SK海力士等公司。

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