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中國電動車賣不動了？今年前12天銷量直接腰斬

2025/01/19 15:54

今年開年以來，中國新能源車銷量欠佳。示意圖。（法新社資料照）今年開年以來，中國新能源車銷量欠佳。示意圖。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）最新統計，今年前12天，中國純電動和插電式混合動力車的銷量，較去年12月同期暴跌50%，降至20.6萬輛，由於價格戰持續延燒，這項數據加劇外界對中國車企獲利前景的擔憂。

《南華早報》19日報導，中國新能源車在去年銷量猛增 42% 後，2025年呈現大幅下滑跡象。中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）最新數據顯示，今年前12天，中國純電動和插電式混合動力車的銷量，較去年12月同期大跌50%，降至20.6萬輛。

上海獨立分析師高申（音譯，Gao Shen）表示，由於中國政府對購買電動車的補貼，自年初以來已逐步取消，1月份銷量下滑是意料之中的事，這項銷售數據表明，儘管電動車的滲透率不斷增加，市場仍將持續波動。

報導指出，自去年7月以來，中國電動車滲透率已超過50%，強勁的銷售卻沒有轉化為汽車製造商的獲利能力。產業數據顯示，目前只有比亞迪、理想汽車和華為支持的問界這三家中國電動車製造商獲利。

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