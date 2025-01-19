涉行賄中國商人遭調查 俄國最大植物油總監自殺身亡疑點重重

俄羅斯最大植物油生產商-Blago集團銷售總監海丁（Alexander Khaidin）辭世。（圖取自Alexander Khaidin臉書）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，俄羅斯最大植物油生產商-Blago集團銷售總監海丁 （Alexander Khaidin），被發現死於列寧格勒一處別墅，享年49歲，疑似自殺身亡。此前他因涉嫌向中國商人行賄遭調查，返家後曾向妻子說：「也許我應該離開了」，海丁突然辭世引起外界諸多臆測。

綜合俄媒報導，Blago 集團銷售總監海丁被發現死於列寧格勒地區一處別墅。據悉，海丁本應接妻子下班，卻遲遲無法取得聯繫，海丁的妻子打電話給別墅的管理員，請他查看海丁的狀況，沒想到在車庫發現海丁的屍體。

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報導指出，海丁留下一封遺書，感謝妻子多年陪伴，並強調「他必須離開」。海丁離世前因涉嫌向中國商人行賄10萬美元遭到調查，返家後心情低落，曾告訴妻子：「也許我應該離開」。

目前當地警方正在對此事件進行初步調查。

公開資料顯示，Blago 集團是俄羅斯最大的植物油供應商，該公司創辦人 Arkady Fosman於2024年 10 月因病逝世，享年 55 歲。隨著海丁辭世，Blago 集團在3個多月內折損2位高管。

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