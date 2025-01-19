本週油價上漲！汽油漲4角、柴油漲2角

台灣中油公司宣布，自明（20日）凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元及0.2元。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕本週受美國擴大對俄國石油產業制裁，及美國商用原油庫存持續下降影響，導致國際油價上漲。台灣中油公司宣布，自明（20日）凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元及0.2元。

調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.2元，實際零售價格以各營業點公告為準。

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台灣中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.0元及3.2元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收2.2元及2.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收2.6元及3.0元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.4元及0.2元。

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