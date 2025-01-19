國際油價居高不下 法人看兩大變數

圖為美國加州的煉油廠。（法新社檔案照）

〔記者張慧雯／台北報導〕以色列與哈瑪斯對於停火協議邁向達成共識之路，不過，由於川普即將上任，市場擔心川普將對伊朗與委內瑞拉有更嚴厲的制裁，國際油價持續高檔盤桓!法人建議，接下來投資人可關注兩大變數，第一是川普就任後是否採取新的制裁動作，第二則是OPEC+預定於2月3日討論增產協議。

國際能源署（EIA）公布上週美國原油庫存，截至2025年1月10日止，較前週減少196.2萬桶，已連續八週下降，美國石油協會（API）公布美國原油庫存減少260萬桶，而分析師預期供應量增加90萬桶。

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法人分析，在美國拜登總統在位的最後階段，美國宣布對俄羅斯的兩大石油生產商及183艘載油船隻進行制裁動作，旨在減少俄羅斯的石油收入，導致主要買家中國及印度轉往其他產油地區採購，進一步推升運輸成本及油價。

法人認為，儘管以色列與哈瑪斯對於停火協議邁向達成共識之路，將結束長達15個月的衝突，不過，市場擔憂即將上任的美國總統川普將對伊朗及委內瑞拉實施更嚴厲的制裁，恐造成原油供應下降，此外，OPEC+將於2月3日召開線上會議，討論是否如計畫在4月開始恢復增產每日12萬桶的產量，接下來這些都是影響國際油價的變數，投資人宜多留意。

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