川普就任在即，國際金價創近期新高。（圖擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕受美國去年12月生產者物價指數（PPI）與核心消費者物價指數（CPI）均低於預期，有機會助攻降息幅度，國際金價再創近期新高，黃金期貨2月合約以2750.9美元作收。

法人指出，美國去年12月PPI與核心CPI均低於預期，使市場重燃降息希望，進而帶動黃金上漲，不過儘管數據顯示通膨放緩，但Fed官員未來仍可能需要再次看到降溫的通膨報告以及就業放緩的證明，才能確信通膨已得到控制，已確立未來的降息路徑。

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法人分析，黃金價格走勢自美國大選後大跌轉為橫盤整理，未來影響重點在於川普政策，根據言論以及上個任期的施政，大致可以看出包括減稅、調高關稅以及地緣衝突升溫等幾個脈絡，對黃金多屬有利；此外，未來中國黃金需求也是觀察的一環，不論是經濟成長、國際金價變化或是中國刺激政策都將成為驅動中國的飾金消費與投資需求的因素。

雖然國際金價長線看漲，且外資法人上看金價每盎司接近3000美元，不過，由於金價累積漲幅已高、短線震盪加大，投資前仍須注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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