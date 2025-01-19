美制裁2涉駭客攻擊中國實體 懸賞3.2億元徵網攻情報

美國近日對2個被指控網路攻擊的中國實體實施制裁，並懸賞高達1000萬美元來收集網路攻擊情報。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國近日對2個被指控網路攻擊的中國實體實施制裁，並懸賞高達1000萬美元（約新台幣3.2億元）來收集網路攻擊情報。

綜合媒體報導，美國財政部本月17日宣布，對上海駭客尹克成（Yin Kechen，音譯）和網路安全公司四川聚信和網路技術有限公司（Sichuan Juxinhe Network Technology Co.）實施制裁。

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據美國財政部聲明指出，尹克成10多年來一直是「惡意網路攻擊者」，隸屬於中國國安部，並與最近美國財政部遭駭客攻擊事件有關；而四川聚信和網路技術有限公司則直接涉及「鹽颱風（Salt Typhoon）」網路攻擊行動，也與中國國安部有密切聯繫，均對美國國家安全構成持續而重大的威脅，因此決定對上述2個中國實體實施制裁。

除了宣布制裁外，美國財政部還表示，由外交安全局管理的美國國務院司法獎勵計劃 （RFJ） 將懸賞高達1000萬美元收集網路攻擊情報，並誓言將繼續利用其掌握的所有工具，對美國、美國關鍵基礎設施以及我們盟友和夥伴的安全和保障施加成本、防禦和阻止中國網路威脅。

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