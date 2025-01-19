用高壓水槍驅趕討薪農民工 廈門國企象嶼集團引發眾怒

中國福建省廈門市的國企象嶼集團遭多名農民工討薪維權，該公司卻派數名穿著消防衣的男子持高壓水槍朝這些農民工噴射驅趕，導致有人肋骨變形。消息傳出後引發中國網友怒批。（網路截圖）

〔編譯盧永山／綜合報導〕農曆春節將至，中國因為經濟持續低迷，許多工廠業績不佳，積欠員工薪資，員工前往公司討薪，卻遭公司暴力對待。近日，福建省廈門市的國企象嶼集團遭多名農民工討薪維權，該公司卻派數名穿著消防衣的男子持高壓水槍朝這些農民工噴射驅趕，導致有人肋骨變形。消息傳出後引發中國網友怒批，要求追究責任，而該公司卻稱不知農民工被噴水。

綜合香港《星島日報》報導，中國網路上流傳多支影片，顯示象嶼集團用高壓水槍驅趕討薪農民工事件，事發在1月14日，有多名農民工到廈門象嶼集團新總部大樓門口追討欠薪。

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一名討薪的農民工表示，因為象嶼集團拖欠建築公司的工程款，建築公司無法給工人們發薪水，他自己被欠十多萬元人民幣，已經有2、3年了，現在要過年了，他們一起去要錢，結果被高壓水槍驅趕。

另一名討薪的拍片者表示，象嶼集團有一名負責人出來，安排消防演練，由穿著消防衣的人員持高壓水槍噴水，驅趕現場維權的農民工，現場還有「領導」模樣的人，威脅討薪者不許拍攝。拍片者指出，他遭上述的象嶼集團的人用消防水槍噴了全身的水，「醫院出具的報告說，我肋骨輕微變形」。

象嶼集團行政部工作人員1月15日回應說，不知道農民工被噴水一事，將向相關部門反應，當地警方已介入調查。

公開資料顯示，象嶼集團為廈門市所屬國有企業，1995年11月成立，經營範圍以大宗商品供應、城市開發營運、綜合金融服務、港口航運等現代化服務業為主。

此事在網路上發酵，大部分網友均對涉事的象嶼集團採取的驅趕手段表示氣憤，認為執法單位應追追究。

網友紛紛留言，「這是2025年？ 還有這事發生？」、「還有法律嗎，追究當事人刑事責任。」、「鬼子當年都沒上高壓水槍」、「過年了，不發薪水，過年怎麼活」、「完了，發不出來薪水的地方越來越多」。

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