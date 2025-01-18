必買AI概念股！外媒報明牌：台積電不能錯過

外媒指出，在先進製程領域，台積電幾乎沒有競爭對手，擁有強大的議價能力。圖為台積電董事長魏哲家。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》指出，如果投資人的目標是尋找本益比合理、增長前景良好的AI股票，那麼全球最大晶圓代工廠-台積電（2330）正好符合條件，投資者的AI投資組合少不了這家台灣晶片龍頭企業。

報導指出，對AI晶片的強勁需求為台積電帶來了亮眼的業績，2024 年第四季營收增加 38.8%，稅後純益與每股盈餘皆增加57.0%，創紀錄。

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報導稱，台積電的客戶包括輝達和蘋果公司（Apple）等企業，在最尖端的晶片代工領域，台積電幾乎沒有競爭對手，處於一個令人羡慕的地位，擁有強大的議價能力。

台積電的股價去年上漲86%，雖遠不及同期股價幾乎上漲兩倍的輝達，表現已經優於大多數同行。作為一家多元化的公司，台積電不會出現像輝達那樣爆炸式的增長，但增長前景依然良好。台積電預計，2025年營收可望年增25%左右。

報導提級，亞馬遜和微軟（Microsoft）等雲服務提供商，開始設計自己的AI晶片，台積電也生產這些晶片，這可以對沖過度依賴輝達一家企業的風險。除了AI晶片之外，台積電還生產智慧型手機、電腦和汽車晶片，即使AI熱潮消退，這些業務也能為其提供一定緩衝保護。

最重要的一點是，根據FactSet的數據，台積電的預期本益比約19倍，輝達則高達46倍。投資者的AI投資組合仍然少不了這家台灣晶片龍頭企業。

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