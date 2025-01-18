川普關稅戰來襲 分析師爆人民幣匯率最慘價位

為了應對川普關稅政策，中國會讓人民幣貶至何種價位，外界關注。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普將在20日上任，關稅將成川普對付中國的武器之一，上一次川普對中國徵收關稅時，北京放手讓人民幣貶值，降低衝擊力，傳出面對川普2.0的關稅戰，習近平暗示捍衛本國貨幣。分析師直言，若中國不干預匯市，人民幣匯率已貶至8元人民幣兌1美元，這與中國人行（央行）17日所公布的中間價7.1889，相差甚大。

《華爾街日報》18日報導，隨著中國與華盛頓的新貿易戰逼近，北京對於是否有必要讓人民幣貶值，以應對川普政府的新關稅措施，出現分歧跡象。

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報導稱，上一次中國與美國的貿易戰，始於2018年初川普第一個任期，當時中國放手讓人民幣貶值約13%，以反擊川普的關稅措施，人民幣貶值使中國的出口產品更便宜，有助於支撐中國經濟。然而，北京的舉措激怒川普，美國於2019 年將中國列為匯率操縱國。

隨著川普將在20日上任，這一次的情況更複雜，人民幣也無法免受市場壓力的影響，人行已經不得不讓人民幣貶值，除了經濟不景氣之外，部分原因是市場預期美中摩擦將會加劇，以至於限制北京使用人民幣作為對抗關稅的工具。

北京決策層人士透露，目前內部爭論的焦點是讓人民幣貶到什麼程度，有人擔心貨幣貶值將導致資本流出中國，堅持人民幣必須受到保護，必須防止人民幣過度貶值。

知情人士透露，北京希望避免人民幣大幅貶值的另一個原因，是希望避免與川普對抗，並與川普團隊保持開放的談判管道。

分析師認為，若中國想在一定水準上捍衛人民幣，可以動用大量的美元儲備。10年前人行花了約 1 兆美元來支撐貨幣，與此同時，北京當局還可以加大企業和個人將資金轉移出中國的難度。

不過，北京如今面臨一個劣勢是，中國殖利率暴跌與美國和世界其他地區殖利率飆升之間的差距不斷擴大，這導致中國出口商在海外囤積現金，而不是將資金匯回中國，這一趨勢導致人民幣貶值。

一些分析師表示，如果沒有政府的干預，人民幣目前的交易價格約為8元人民幣兌 1 美元。加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示，市場一致看空人民幣，只是中國人銀持續捍衛匯價，但最終他們將不得不放手，特別是一旦美國提高對中國進口商品的關稅。

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