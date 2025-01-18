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磁吸台積電等湧入 美國鳳凰城就靠4件事

2025/01/18 19:21

美國亞利桑那州鳳凰城吸引台積電、亞馬遜和Google等科技業者進駐。（彭博）美國亞利桑那州鳳凰城吸引台積電、亞馬遜和Google等科技業者進駐。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國亞利桑那州鳳凰城吸引台積電、亞馬遜和Google等科技業者進駐，CNBC分析報導指出背後原因。

當人們想到鳳凰城時，首先想到的可能不是科技。這座城市以高爾夫球場、美國職棒大聯盟的春訓、退休吸引力和炎熱天氣而聞名，但幾十年來，它一直在悄悄成長為創新中心。由於各種原因，這個亞利桑那州最大的城市，已成為半導體製造，以及自動駕駛汽車和無人機測試的中心。

全球技術主管Anne Hoecker說：「如果我們看看那些真正最終成為重要技術中心的城市，我們通常會看到四件事，而鳳凰城確實擁有所有這些」。「第一個是有利的商業環境；第二個是其他行業公司的生態系統；第二個是非常接近擁有強大工程項目的大學；最後是人才的可用性」。

科技公司紛紛湧入鳳凰城，台積電是其中最大的一家。台積電生產世界上最先進的晶片，並承諾在大鳳凰城地區投資650億美元。該晶片製造商最初2016年與鳳凰城進行討論，當時台積電希望將其先進晶片製造業務發展到台灣以外的地區。

為了得標，大鳳凰城經濟委員會花了3年時間構思一個科技園區，以滿足台積電的需求。該項目一旦完成，預計將為台積電週邊（包括台積電）帶來約6萬2000個就業機會。

台積電亞利桑那州董事長里克·卡西迪（Rick Cassidy）表示：「我們基本上是在複製台灣首創的科技園概念」。

此外，自動駕駛汽車是鳳凰城科技領域的另一個標誌。Waymo是一家研發自動駕駛汽車的公司，為Alphabet公司旗下的子公司。Waymo已在該市測試了所有自動駕駛汽車。

亞利桑那州的政策一直歡迎自動駕駛技術。Waymo於2017年開始在鳳凰城進行測試，是市場上最大的參與者。該公司的機器人計程車服務目前在該市的315平方英里範圍內運作。

貝恩公司表示，鳳凰城的基礎設施、網格化的街道和穩定的天氣使其成為推出這些項目的「最佳」地點。

無人機是另一種讓這座城市出名的技術。去年11月，亞馬遜獲得監管部門批准在鳳凰城西部郊區托爾森啟動Prime Air無人機計畫。據亞馬遜稱，該計畫的目標是將該計畫擴大到每年5億次配送。公司表示，迄今已交付數千個包裹。

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