遭砍15％業務費 金管會︰影響金融消費者保護

金管會主管預算案十七億四六九六萬元中八成為人事費，而這次遭刪減數將近四六○○萬元，占不含人事費的主管預算約十五％；金管會強調，已嚴重影響本會主管各單位基本行政所需經費，甚至影響金融監理效能及推動保護金融消費者權益相關措施。（本報資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕金管會主管預算案十七億四六九六萬元中八成為人事費，而這次遭刪減數將近四六○○萬元，占不含人事費的主管預算約十五％；金管會強調，已嚴重影響本會主管各單位基本行政所需經費，甚至影響金融監理效能及推動保護金融消費者權益相關措施。

金管會表示，通案刪除「業務費」項下之「水電費」、「一般事務費」及「房屋建築養護費」等項目，主要是用於確保辦公大樓牆面安全及改善使用逾二十年老舊廁所修繕經費，以及因應成立「金融市場發展及創新處」專責推動金融科技、永續金融等業務發展，進行辦公空間調整所需費用，此等預算遭大幅刪減，將重大影響公共安全維護、基本行政事務的運作，以及維持員工基本合理、安心的工作環境。

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另通案刪減科目中，「國外旅費及出國教育訓練費」通刪比率達六十％，將減少我國出席各類國際會議、與各國洽簽雙邊金融監理合作協議等機會，影響國際金融監理合作；而「國內旅費」通刪二十％，將影響金融機構一般檢查及社會關注事項特定業務等專案檢查，對於維護金融秩序及金融機構健全經營，影響甚鉅，進而影響金融監理效能及推動保護金融消費者權益相關措施。

金管會強調，後續表決提案將使銀行監理計畫預算被凍結比率高達八十六％，影響監理工作所需通訊及網路支援服務，以及掌握國際金融動態與赴國外與各國監理機關監理合作機會，不利監理業務推動。

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