「川普迷因幣」數小時暴漲6239％ 市值破百億美元

美國當選總統川普於18日推出個人專屬迷因幣（memecoin），在近一個小時後市值迅速突破100億美元。（擷取自Truth Social）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國當選總統川普於18日推出個人專屬迷因幣 （memecoin），在近一個小時後市值迅速突破100億美元（台幣3288億元）。

截至美國東部時間周五晚上10點前，川普的Truth Social帳戶和經過驗證X帳戶發布了一條推文，宣布推出「$TRUMP」，一個多小時後，其交易市值就超過了100億美元。「$TRUMP」短短時間內吸引1.3萬則留言，這枚迷因幣的價格目前為12.15美元，自推出以來短時間內暴漲6239%，成為近期加密市場上的最大亮點之一。

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川普發推文說：「我的新官方川普迷因在這裡！是時候慶祝我們所代表的一切了：勝利！加入我非常特別的川普社群，立即獲取您的川普美元。請造訪http://gettrumpmemes .com —玩得開心！」

迷因幣指源自網路迷因（internet meme）、網際網路梗圖、搞笑圖或有其他幽默元素特徵的加密貨。

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