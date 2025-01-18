即將就職！川普上任當天要做「這11件事」

川普將在20日就職，美媒整理出川普在競選中承諾上任第一天就要做的11件事情。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在過去2年的競選活動中，川普做出了不少承諾，有不少是上任第1天就要做的事情。隨著就職典禮進入倒數計時，美媒就整理出上任第一天就要做的11件事情，關注川普是否會做到？

《NBC》報導。在上一任期的第1天，川普只簽署了一項針對歐巴馬醫改的行政命令，但如今川普做出了多個承諾，在經濟政策上，川普表示要「加徵關稅」，他承諾要簽署行政命令，對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品徵收25%的關稅，其次，川普也要「取消電動車強制規定」，有鑑於拜登2021年發布行政命令，要讓2030年美國50%銷售新車是淨零排放的，川普將這些政策稱之為「電動車強制令」 ，他去年11月在休士頓的1場競選活動中稱：「我上任的那一天，我會取消拜登的電動車強制令。」

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另外，川普也承諾會「加大石油鑽探」，能源領域是川普在選戰中提及最多的承諾，他一再強調「鑽探、鑽探、再鑽探」；再來則是「美國製造汽車工業」，川普在去年9月的一次活動上表示：「投給川普意味著汽車的未來將由美國製造。」他並預測，汽車產業將「由美國能源提供動力」、「由美國供應商提供原料」，並且「由美國工人製造」。川普還補充說：「這一切將會發生，我們會做到。上任第一天就開始。」

其他川普承諾要在上任第一天就要做的事情還包含：展開大規模驅逐移民計畫，並終止出生公民權，以及結束拜登時代的邊境政策。

此外，川普還承諾要赦免2021年1月6日國會山莊事件中的被告，以及承諾要結束俄烏戰爭。

川普還表示，要禁止跨性別者參與女子運動，並結束「性別肯定照護」（gender-affirming care）的做法。

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