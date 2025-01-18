黃仁勳非最大股東！「它」手握價值9.6兆輝達股票居第1大金主

黃仁勳並非輝達第一大股東。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據雅虎財經資料，輝達第一大股東並非創辦人黃仁勳，而是美國先鋒集團先鋒（Vanguard），目前持有輝達8.75%股權，價值2920億美元（約台幣9.63兆）。

統計顯示，輝達10大股東幾乎清一色是美國投資公司，前三大股東依序是，美國先鋒集團（Vanguard），目前持有輝達8.75%股權，價值2920億美元；美國貝萊德居次，持股比率7.56%、價值2540億美元（約台幣8.38兆）；第三名是美國富達投資，持股比率4.07%、價值1370億美元（約台幣4.52兆）。

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第四名是美國道富集團（State Street），持股比率3.86%、價值1300億美元（約台幣4.29兆）；黃仁勳排第五，持股比率3.86%、價值1180億美元（約台幣3.89兆）；第六名為美國投資公司Geode Capital，持股比率2.23%、價值750億美元（約台幣2.47兆）。

第七名為美商摩根大通（JP Morgan Chase），持股比率1.67%、價值約560億美元（約台幣1.84兆）；第八名為美國投資公司普萊仕（T.Rowe Price），持股比率1.66%、價值約560億美元；第九名為摩根士丹利（Morgan Stanley），持股比率1.35%、價值450億美元（約台幣1.48兆）。

至於第十名為挪威銀行（Norges Bank，央行），持股比率1.19%、價值400億美元（約台幣1.32兆），也是輝達前10股東之中，唯一非美股東。

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