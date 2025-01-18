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輝達與台積電合作開發矽光子 挺台30多家聯盟團隊

2025/01/18 15:19

輝達創辦人兼執行長黃仁勳表示，公司與台積電已在矽光子開發領域展開合作。（資料照，記者卓怡君攝）輝達創辦人兼執行長黃仁勳表示，公司與台積電已在矽光子開發領域展開合作。（資料照，記者卓怡君攝）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達創辦人兼執行長黃仁勳表示，該公司與台積電已在矽光子開發領域展開合作。

黃仁勳周五在台北會見台積電董事長魏哲家後接受記者採訪時表示，輝達正與全球最大的矽光子代工晶片製造商合作，但承認合作不太可能很快產生結果，雙方仍需要數年時間才能取得具體成果。

為搶佔矽光子供應鏈，台積電和台灣IC封裝測試服務供應商日月光成立了矽光子產業聯盟（SEMI Silicon Photonics Industry Alliance, SiPhIA），該聯盟由國際半導體產業協會（SEMI）與工研院及30多家業者攜手成立。

矽光子產業聯盟目前包括台積電、聯發科、日月光、廣達、鴻海、友達等指標性業者，目標包括推動技術突破、強化產業鏈合作關係、制定產業發展標準等。

SEMI矽光子聯盟持續壯大中，包括群創、台灣奈微光（N&M）、LED封裝廠立碁加入也都陸續加入。立碁預計從明年開始投入1.6T矽光產品開發。

矽光子是指以矽作為光傳輸介質的光子系統的應用，具有功耗低、傳輸距離遠、成本低等優點。在人工智慧應用蓬勃發展之際，尋找降低能源消耗的方法成為焦點。

所謂矽光子技術，即是利用半導體CMOS製程技術，在矽材料上製造出積體光路，製作出電光積體晶片（Electro-Photonic Integrated Circuits, EPIC）。矽光子 （SiPh） 是建構光子積體電路 （PIC） 的平台，可供光學通訊、高速資料傳輸和光子感應裝置使用。

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