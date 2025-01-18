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英特爾買家是「他們」？分析師爆馬斯克、高通及格羅方德私人飛機齊聚海湖莊園

2025/01/18 14:57

外媒披露，英特爾已經成為了「某家公司」的收購目標，激勵英特爾股價17日大漲逾9%。（路透）外媒披露，英特爾已經成為了「某家公司」的收購目標，激勵英特爾股價17日大漲逾9%。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，英特爾已經成為了「某家公司」的收購目標，激勵英特爾股價17日大漲逾9%。SemiAnalysis分析師帕特爾（Dylan Patel）進一步爆料，目前馬斯克、高通及格羅方德高管的私人飛機均齊聚海湖莊園，只有拯救英特爾，「讓美國再次偉大」才可能成為現實。

科技媒體《SemiAccurate》稱在2個月前讀到一封電子郵件，內容是有「某家公司」試圖收購英特爾，而且是收購英特爾的整個業務，而不僅僅是部分業務。上週，SemiAccurate直接從另一個高層消息來源得到確認，這使得SemiAccurate對整個併購計劃真實性的信心，從大約60%提升到了超過90%，「後續的對話讓我們幾乎確信無疑」。

儘管英特爾的「神秘買家」尚未浮出水面，不過英特爾股價17日突然狂飆，收盤大漲9.25%，盤後交易時段續漲3.02%，至22.14美元。

分析師帕特爾爆料，目前馬斯克、高通及格羅方德高管的私人飛機均齊聚海湖莊園，若想知道英特爾命運，這些人正在海湖莊園。（圖取自（Dylan Patel X帳號）分析師帕特爾爆料，目前馬斯克、高通及格羅方德高管的私人飛機均齊聚海湖莊園，若想知道英特爾命運，這些人正在海湖莊園。（圖取自（Dylan Patel X帳號）

英特爾買家出現的訊息迅速傳開，研究機構SemiAnalysis分析師帕特爾（Dylan Patel）在社交平台X及LinkedIn爆料，目前馬斯克、高通及格羅方德私人飛機均齊聚海湖莊園，若想知道英特爾命運，這些人正在海湖莊園。

帕特爾強調，只有拯救英特爾，「讓美國再次偉大」才可能成為現實。

有網友留言稱，「同意，我們必須拯救英特爾」；有人則說：「我認為馬斯克和朋友們可能希望只保留英特爾的代工業務」、「代工業務可以再次偉大」。

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