美台雙重課稅減免法案高票通過 北美台商總會致謝

北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）感謝美國眾議院以高票通過「美台加速雙重課稅減免法案」，強調此法對台美相互投資非常有幫助，尤以重要新科技，包括先進晶片製造、人工智慧、和量子計算等。（圖取自TCCNA官網）

〔記者方瑋立／台北報導〕美國眾議院15日以日以423票同意、1票反對高票通過「美台雙重課稅快速減免法案」，北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）對此致謝。

TCCNA於美國時間16日以新聞稿表示，非常感謝美國眾議院在2025年1月15日以絕大多數，通過美台加速雙重課稅減免法案（the US-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act），此法案對促進雙方相互投資非常有幫助，尤其是在重要的新科技方面，包括先進晶片製造、人工智慧、和量子計算等。

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總會指出，本會在前後幾任會長和資深顧問領導下，過去幾年一直在推促這個法案的通過，特別是在榮譽總會長吳東昇、名譽總會長江俊霖、現任總會長陳世修、和資深顧問白越珠博士、陳秋貴董事長和谷祖光醫師。TCCNA很高興這個避免課稅法案終於可以快速通過衆議院。

總會強調，將繼續努力與參議員溝通，務必使其通過參議院，由美國總統簽署成正式法案。北美洲台灣商會聯合總會也將繼續推動有利於美國和台灣商業的其他各種法案。

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