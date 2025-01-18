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這照片好貴！黃仁勳宴請供應鏈廠商 35位CEO排排站合照

2025/01/18 13:42

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前排中）18日中午在台北知名台菜餐廳宴請供應鏈高層，包含台積電董事長魏哲家（2排右4）、鴻海董事長劉揚偉（2排右5）、廣達董事長林百里（2排右3）等都到場，眾人在餐廳門口合影。（中央社）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前排中）18日中午在台北知名台菜餐廳宴請供應鏈高層，包含台積電董事長魏哲家（2排右4）、鴻海董事長劉揚偉（2排右5）、廣達董事長林百里（2排右3）等都到場，眾人在餐廳門口合影。（中央社）

〔中央社〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天中午宴請約35位供應鏈廠商高層，並在席間邀請「大咖們」在餐廳外大合照，留下難得見證，氣氛相當熱絡，他也調侃「蹲在第一排的是有在運動的」，並預告今年一定會回來參加台北國際電腦展。

黃仁勳一下座車，便對媒體說，這家餐廳很好，湯很好喝。他表示，今天幾乎所有輝達合作夥伴的高層都來了，共有約35位企業高層。

黃仁勳今天中午在鄰近台北小巨蛋的台灣知名台菜餐廳，席開至少5桌，宴請供應鏈高層，現場眾星雲集，除了台積電董事長魏哲家、鴻海集團董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、副董事長梁次震、緯穎董事長洪麗（宓冉）陸續現身。

此外，華碩董事長施崇棠、共同執行長胡書賓、和碩董事長童子賢、矽品董事長蔡（示其）文、宏碁董事長陳俊聖、緯創董事長林憲銘、總經理暨執行長林建勳、英業達董事長葉力誠、總經理蔡枝安，以及技嘉總經理李宜泰、林英宇、工業富聯董事長鄭弘孟、華擎總經理許隆倫、微星董事長徐祥、欣興董事長曾子章等，也都是座上賓。

去年台北電腦展前，黃仁勳就在同一家餐廳宴請供應鏈夥伴，點了白斬雞等招牌菜。黃仁勳今天說，他喜歡這家餐廳，這裡的人很好，做得很好。媒體問到，今天會吃雞嗎，黃仁勳回答「一定會吃雞」。

媒體詢問，他是否會來今年的台北國際電腦展，他表示「我一定會為台北國際電腦展回來」。

記者隔著玻璃窗往餐廳內看，黃仁勳入席後，先是站在位子上向眾企業高層發表簡短談話，隨後，他邀請所有高層到餐廳外大合照，氣氛相當歡樂，為了讓所有人都在鏡頭內，誰該站在第一排，還掀起一番熱烈討論。

最後黃仁勳與鄭弘孟、蔡枝安、林建勳等一起蹲在前排，黃仁勳更開玩笑，「蹲在第一排的都是有運動的，後面的都沒在運動」。

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