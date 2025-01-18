財部：預算刪減比率過高 嚴重衝擊財政業務

財政部表示，立法院在野黨團大幅刪減114年度預算，將嚴重影響財政業務之推動。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今表示，立法院在野黨團針對114年度中央政府總預算案，於黨團協商階段提出諸多有關財政部主管預算之刪減、凍結提案，加上昨日表決通過的民眾黨黨團所提通案刪減科目，大部分通刪比率甚高，將嚴重影響財政業務之推動。

財政部指出，通案刪減科目中，「國外旅費及出國教育訓練費」通刪比率高達60％，嚴重影響國際租稅與財政合作及交流，以及洽簽租稅協定，營造有利投資環境；「媒體政策及業務宣導費」通刪比率高達60％，不利相關稅務法令革新措施快速有效傳遞民眾知悉，影響民眾權益及稅收徵起效果；「國內旅費」通刪20％，影響辦理賦稅稽徵業務考核、海關邊境查緝、國有不動產會勘估價、參加各項業務聯繫會議等業務；「水電費」通刪10％，未來可能面臨沒有預算支應水電費的窘境，並影響洽公民眾服務品質。

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而後續待表決的預算保留案，財政部「歲出」總額刪減3000萬元及凍結3000萬元、「一般行政」經費刪減7000萬元及凍結3000萬元、「一般行政-基本行政工作維持」業務費刪減1500萬元及凍結1500萬元，累計金額分別達1億1500萬元及7500萬元，如遭刪減及凍結，將嚴重影響國際財政、促參等業務推動，損及我國國際正面形象，不利民間參與公共建設，暨機關基本行政維持運作。

另，國庫署「國庫業務-私劣菸品查緝作業」經費刪減1000萬元及凍結1000萬元，如遭刪減及凍結，將導致私劣菸品猖獗，戕害國人身體健康及捐稅收入損失；國庫署「一般行政-基本行政工作維持」業務費刪減500萬元及凍結500萬元，如遭刪減及凍結，將影響機關基本行政維持運作；國有財產署「國有財產業務」經費刪減9395萬4千元及凍結1億8790萬7千元，如遭刪減及凍結，將增加登革熱疫情風險，危害國人健康，形成海岸、社區環境清潔破口及遭棄置廢棄物等破窗效應，排擠國家重要文化資產修復再利用計畫或工程進度。

財政部表示，本部主管114年度預算案係依本部施政計畫及業務需要本撙節原則覈實編列，期盼立法院在野黨團給予支持，俾厚植財政能量，營造優質賦稅環境，並據以維持為民服務品質。

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