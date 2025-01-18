美債上限快爆了！美財長葉倫：將啟動「非常措施」

隨著美國即將觸及債務上限，美國財政部長葉倫表示，將啟動非常措施。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國即將觸及債務上限，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）週五（17日）表示，財政部下週將採取「非常措施」，以避免超過債務上限以及災難性的違約風險。

《路透》報導，葉倫週五在致美國國會領導人的信中表示，隨著美國政府即將觸及借貸上限，美國財政部將從下週二（21日）開始實施「非常措施」，而這也是川普宣誓就職的隔天。但葉倫也說：「非常措施能夠持續的時間，存在相當的不確定性，包含預測美國政府未來數個月的支出與收入，這存在著挑戰。」

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葉倫在信中表示，美國財政部目前計劃暫停2個政府福利基金的投資直到3月14日，以在36.1兆美元的債務上限下，挪移出更多的空間。截至週四（16日），美國財政部報告的債務總額為36.08兆美元。

此舉將會暫停非立即需要支付的「公務員退休及身障基金」（Civil Service Retirement and Disability Fund），以及「郵政服務退休人員健康福利基金」（Postal Service Retiree Health Benefits Fund）的新投資，不過一旦債務上限被調高或暫停，這2筆基金將獲得補足。

葉倫敦促美國國會採取行動，來提高或暫停債務上限，以維護美國的全面信譽。

而在2024年12月底時，葉倫曾表示，美國財政部預計將在2025年1月14日至1月23日期間達到新的債務上限，為避免聯邦政府債務違約，美國財政部屆時有必要開始採取非常措施。

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