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英特爾要賣了？外媒爆「神秘買家」現身 試圖展開收購

2025/01/18 09:20

美國半導體巨頭英特爾（Intel）近年來營運陷入困境，市場傳出，英特爾已經成為了「某家公司」的收購目標。（美聯社）美國半導體巨頭英特爾（Intel）近年來營運陷入困境，市場傳出，英特爾已經成為了「某家公司」的收購目標。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國半導體巨頭英特爾（Intel）近年來營運陷入困境，股價直直落，市場傳出，英特爾已經成為了「某家公司」的收購目標，這使英特爾股價在週五（17日）大漲逾9%。

科技媒體《SemiAccurate》報導揭露，其在2個月前讀到了一封電子郵件，內容是有「某家公司」試圖收購英特爾，而且是收購英特爾的整個業務，而不僅僅是部分業務。

儘管SemiAccurate最初難以判斷這項計劃的真實性，但花了幾個月的時間後，據SemiAccurate的消息來源顯示，這封電子郵件的傳播範圍極其有限，僅在目標公司內部的少數高層間流轉，這讓該媒體相信這封電子郵件是真實的。

而在上週，SemiAccurate直接從另一個高層消息來源得到了確認，這使得SemiAccurate對整個併購計劃真實性的信心，從大約60%提升到了超過90%，「後續的對話讓我們幾乎確信無疑。 」

SemiAccurate通過進一步調查發現，該企業確實擁有足夠的資金實力，來實現收購英特爾的狀況，特別是在英特爾目前市值顯著下滑的背景下。

儘管SemiAccurate並沒有透露這個「神秘買家」的任何資訊，不過英特爾股價在週五狂飆，收盤大漲9.25%，至21.49美元，盤後交易時段續漲3.02%，至22.14美元。

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