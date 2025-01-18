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蹭台灣12強奪冠「1讚折1元」慘出包！台灣筆電商自爆1業務沒了

2025/01/18 10:44

去年台灣隊以4：0擊敗日本勇奪第3屆世界12強棒球賽冠軍。（資料照，記者陳志曲攝）去年台灣隊以4：0擊敗日本勇奪第3屆世界12強棒球賽冠軍。（資料照，記者陳志曲攝）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年台灣隊以4：0擊敗日本，勇奪第3屆世界12強棒球賽冠軍，當時為慶祝台灣隊奪冠，客製化筆電品牌「喜傑獅」（CJSCOPE）於去年11月24日推出「1個讚，折1塊錢」活動，結果隨著讚數不斷增加，業者疑似後悔，優惠規則一改再改，讓大批網友看不下去，怒轟「玩不起」。日前喜傑獅突然發文道歉，並表示停止消費型市場業務，同時將在各大型電商通路的商品下架。

喜傑獅總經理劉志煌17日透過公司臉書發文表示，2024年11月末備受爭議的折價優惠活動引發了一系列負面新聞風波，經過1個多月的內部調查、檢討，他謹代表喜傑獅全體同仁，向消費者以及社會大眾致上最大的歉意，讓各位消費者失望了。

他表示，喜傑獅進行的這次促銷活動確實很不周延，甚至應該說他們拙於經營消費型市場。喜傑獅過去從design house起家，主要是PC硬體技術開發的公司，擅長ODM與OEM，向國內外有需求的企業、團體之客戶提供客製化的PC產品服務，特別是建築、設計、工控、工程、AI等專業領域。

他再說，後來公司在疫情時轉型，直接面對終端消費者的市場，因完全沒有委託專業的行銷、公關公司，太高估自身能耐，一路自行做了許多不入流的行銷操作，可以說跌的坑坑疤疤，還自我感覺良好，直到此次事件大爆發，變成媒體焦點。

劉志煌強調，自己是硬體設計工程師出身，經過這次事件，深深體認到自己的不足與策略上的愚昧，所以決定停止喜傑獅的消費型市場業務，上架在主要的各大型電商通路，也已在113年12月31日下架。

劉志煌最後補充，「此次的爭議優惠活動，敝人將責成本公司同仁盡最大的努力補償參與該次活動的消費者。」

不過此篇文章一出，由於文章沒有開啟留言功能，多數網友並不買單這篇道歉文，紛紛用分享的方式來表達不滿，認為道歉又限制留言數很沒誠意，「沒本錢就不要跟風硬蹭，贏了流量、輸掉商譽不值得」、「道歉還鎖留言 誠意在哪裡？」、「這個爭議從11月到現在？已經不是公關危機了吧？！」、「文章寫了一大半在鋪陳，然後沒提到解決辦法，最後關留言」。

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