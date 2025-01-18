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川普將就職！道瓊上漲334點 台積電ADR反跌1.53％

2025/01/18 05:52

美股週五上漲。（法新社）美股週五上漲。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人連續收到通膨壓力減弱訊息，加上對即將上任美國總統的川普政府政策變化有所準備，週五美國股市收紅，道瓊工業指數上漲334.70點，或0.78%，標普500指數上漲1%，那斯達克指數漲幅達1.51%，費城半導體指數上漲2.84%，台積電ADR反跌1.53%，收在211.50美元。

綜合外媒報導，週五大型科技股走高，其中電動車製造商特斯拉股價強升3.06%，晶片製造大廠輝達上漲3.10%，谷歌母公司Alphabet上漲1.62%。

本週道瓊和標普500指數分別上漲3.7%和2.9%，創下自去年11月美國總統大選當週以來的最大單週漲幅。那斯達克指數本週迄今上漲2.5%，創下去年12月初以來的最佳單週表現。

經濟數據方面，美國12月核心消費者物價指數年增率低於預期，生產者物價指數漲幅也低於預期。除了通膨壓力減緩，各大銀行的強勁獲利也提振了股市。

川普將於下週一就職美國總統，屆時市場因馬丁·路德·金恩紀念日假期休市。

道瓊工業指數上漲334.70點或0.78%，收43487.83點。

那斯達克指數上漲291.91點或1.51%，收19630.2點。

S&P 500 指數上漲59.32點或1.00%，收5996.66點。

費城半導體指數上漲146.78點或2.84%，收5309.74點。

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