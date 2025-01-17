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驚悚！傳上海健身房逾30員工遭上司賣到詐騙園區 慘淪豬仔

2025/01/17 22:17

中國網友爆料，上海健身房多名員工被上司賣到緬甸妙瓦底KK詐騙園區。（圖取自中國社交平台）中國網友爆料，上海健身房多名員工被上司賣到緬甸妙瓦底KK詐騙園區。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國藝人王星近期赴泰遭擄到緬甸淪「豬仔」，雖已平安被救出，陸續卻傳出許多其他受害者仍深陷詐騙園區的案件。港媒17日披露，中國網友爆料稱，上海一家倒閉不久的健身房，有30多名員工被騙到泰國旅遊，慘遭上司賣掉，淪為「豬仔」，疑似困在緬甸詐騙園區，生死未卜。

《香港01》報導，上海某私募投資經理爆料稱，威爾士健身房位於上海番禺路，剛剛倒閉，他的朋友本來打算接手這家店，開個健身房玩，沒想到有人說，該店的店長加上員工，30幾人上週剛剛在泰國「被賣掉當豬仔了」。

這位爆料人直指，幕後黑手就是健身房的經理，並預告過幾天就會看到新聞曝光。爆料網友感慨，「經濟不好，奴隸貿易又興起來了」。

報導指出，許多中國網友稱該健身房自去年下半年就出現經營異常跡象，上海長寧、浦東、徐匯等多地門市都出現合併、暫停營業等情況。上海番禺路店8月份關店，經理騙店長和員工去深圳一家店，做了半年，然後年底獎勵他們去泰國團體旅遊，結果把他們當「豬仔」賣了。

網傳1月8日就有員工發出求救訊息，該員工稱現在被困在緬甸妙瓦底（Myawaddy）的阿波羅園區，「他們給我的名字叫希特勒，我們的公司叫左洆集團，這些重要信息告訴我哥哥」，他還發了家人的電話，希望外界打給他媽媽，又提醒這個事情不要外傳，不要聲張，「不然我會被打死，就當我老同事一場，幫我一下」。

中國網友爆料，上海健身房多名員工被賣到詐騙園區。（圖取自中國社交平台）中國網友爆料，上海健身房多名員工被賣到詐騙園區。（圖取自中國社交平台）

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