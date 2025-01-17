緯創尾牙總獎金逾1億 未獲獎員工「每人發1萬」紅包

緯創董事長林憲銘在抽獎環節接近尾聲時，向未得獎的每位員工每人送出1萬元新春大紅包。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）今日在台北南港展覽館一館舉辦集團旺年會，扣除湖口廠區正在加班的員額，參加的員工規模維持1萬人以上，緯創董事長林憲銘在抽獎環節接近尾聲時，向未得獎的每位員工每人送出1萬元新春大紅包，今晚送出的總獎金超過1億元。

緯創旺年會找來知名親子台「香蕉哥哥」做為活動主持人，並由唱跳男團「Energy」、職棒應援女團「樂天女孩」接力登場勁歌熱舞，最後是知名樂團蘇打綠一連演出8首歌曲，包括耳熟能詳的《小情歌》、《無眠》、《追追追》、《紅鞋女孩》等，將活動氣氛炒熱。

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晚間8時50分許，緯創旺年會進入最後的抽獎環節，董事長林憲銘說，集團2024年每股盈餘（PES）6.11元，因此抽出6名幸運員工，每人獲得61萬1000元，接著再加碼2名員工，每人獲得68萬元，最後所有未獲獎的員工都能獲得1萬元新春大紅包，現場員工聞此喜訊，瞬間爆出熱烈喝采聲。

關於2025年，緯創看好今年傳統伺服器與AI產品線的營收比重將會過半，高於2024年的45%，AI伺服器全年業績倍數成長。此外，過去1年來也攜手台積電（2330）聚焦「系統級晶圓（System on Wafer，SoW）」封裝領域，機器人發展工作持續增溫當中。

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