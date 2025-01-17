北東電網用電缺口等不了 台電盼協和快轉型

協和電廠更新改建案環評初審結果今出爐，台電表示尊重，仍會在環評大會審查過程中持續爭取各界支持。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕協和電廠更新改建案環評初審結果今出爐，台電表示尊重，仍會在環評大會審查過程中持續爭取各界支持，盼可以盡速推動協和更新，面對北東電網將只剩和平獨撐，近500萬的人口，若無協和，有高達470萬瓩的缺口，盼攜手地方政府為北北基區域的電力穩定及地方發展共同努力。

台電指出，協和電廠更新擴建與第四接收站計畫自2017年提出，接受環評委員指教，廣納基隆在地意見，也與專家學者、在地人士共同研究，盼確保民眾用電權益，也降低環境影響，到2022年提出第三次修正，才找出最佳方案；台電強調，協和更新計畫是台電同仁花了許多時間與精力與學者專家、在地人士深入研究的方案，今日也都有詳盡回應。

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隨著核二電廠進入除役後，協和電廠更為關鍵，因其所在的「北東電網」，涵蓋宜蘭縣與基隆市、以及雙北市部分區域，轄區內約有480萬人口，北北基地區經濟持續發展，用電需求持續成長，估計達600萬瓩。

即使電網融通能力提升，大型電廠若只剩位於花蓮的和平電廠做跨區支應，也只有130萬瓩，會有高達470萬瓩缺口。且去年花蓮4月3日大地震，和平電廠當時就修復快兩星期，若無協和轉型，供電風險將會大增，尤其和平是燃煤電廠，減煤趨勢下遲早也要轉型。

台電重申，協和更新計畫有必要性，目前全國北、中、南地區皆加速推動興建燃氣機組，可落實區域供電平衡，並透過燃氣發電排放較低的優點，改善空氣品質。

協和電廠推動「以氣換油」，除了滿足北東電網內用戶用電需求，也可減少96%空污排放、52%的溫室氣體排放；不論是滿足在地用電需求，或是空品改善、減少碳排，都是在地民眾殷切期盼。

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