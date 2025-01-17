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美準財長：中國處嚴重衰退 為史上最失衡經濟體

2025/01/17 21:17

美國準財長貝森特。（路透）美國準財長貝森特。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國準財政部長貝森特16日在參議院任命聽證會上說，通縮問題已使中國成為全球史上最失衡的經濟體，「他們處於嚴峻的衰退與蕭條中，正試圖透過出口，擺脫該困境，而非進行亟需的內部再平衡」，美國絕不允許中國以廉價產品淹沒美國或全球市場。

他說，開放市場是好的，但自由貿易必須也與公平貿易取得平衡，因為當前的貿易動態並不公平，已嚴重衝擊美國勞工。

對於關稅議題，貝森特指出，關稅實施有3個主要目的：糾正不公平的貿易模式、增加聯邦政府收入，以及作為更廣泛戰略目標的談判手段。

他試圖緩解川普高關稅政策恐引發高通膨的疑慮，表示在普遍加徵10％關稅下，美元將升值4％，因此關稅不會完全轉嫁給消費者，同時外國製造商，尤其是中國業者可能會降價以保持市占率，進而限制了關稅對消費者的影響。

他也表示，川普或許會執行其第一任期與中國達成的貿易協議，中國沒有兌現協議中的農產品採購承諾，因此他將力促北京恢復採購，甚至可能施壓中國政府制定「彌補條款」，以彌補過去4年美國的損失。

他強調，必須延長川普2017年個人減稅政策，該政策今年底到期，屆時將導致4兆美元的增稅，恐壓垮美國經濟，他說，「如果沒有延長期限，我們將面臨經濟災難，中產階級將大幅加稅」。

貝森特也矢言，在他任內，美國公債不會發生債務違約。至於國會是否應放棄聯邦舉債上限，他說，如果川普要求如此，他將與國會合作達成該目標。他以1930年代美國大蕭條、二次世界大戰與近期的新冠疫情為例說，高債務水準意謂大舉借貸，以對抗危機的能力下降。

他指出，川普將為全體美國人創造更多就業、財富與繁榮，為美國開啟新的經濟黃金時代，我們將迎來一個新的、更平衡的繁榮年代，所有美國人的生活受到提振，全國各地的社區與家庭都能重建。

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