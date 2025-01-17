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緯創公布今年最新展望 AI、機器人、半導體多箭齊發

2025/01/17 19:05

緯創（3231）今天在南港展覽館舉辦集團旺年會。（記者方韋傑攝）緯創（3231）今天在南港展覽館舉辦集團旺年會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）今天舉辦集團旺年會，總經理林建勳於會前記者會表示，今年公司在傳統伺服器與AI產品線的營收比重將會過半，高於2024年的45%，AI伺服器全年業績倍數成長。此外，過去1年來也攜手台積電（2330）聚焦「系統級晶圓（System on Wafer，SoW）」封裝領域，機器人發展工作持續增溫當中。

林建勳說，緯創代工的GB200伺服器產品出貨量持續上升，前一代H系列舊產品更同步發力，能夠順利應對強勁的市場需求；個人電腦市場方面，緯創預估今年微軟停止支援Win10作業系統會成為利多因素，疫情期間購入的機種也陸續進入換機階段，下半年將帶動緯創筆電出貨量，再加上今年AI PC在全球市場滲透率可望達到雙位數百分比，「我自己是滿樂觀的」。

此外，緯創生產的高速交換機，已經打入美系網通巨頭供應鏈，正在不斷增加營收貢獻，整體來看，若撇除AI伺服器，集團高毛利產品去年營收已達1500億元，佔總營業額超過10%，其中的服務型解決方案創造的營收，去年更達300億元以上，對此，董事長林憲銘說，想要真正提高附加價值，不是靠生產量、產品價格就可以解決，從中國立訊併購聞泰一事就可合理預測，這樣的策略成效可能相當有限。

林憲銘強調，緯創多年耕耘硬體、軟體整合布局，未來3、5年內會繼續從現有的雲端服務供應商（CSP）AI領域，擴展到邊緣端，包括工業電腦、機器人等層面，儘管未能提前得知美國總統當選人川普就職後確切的政策方向，但集團已有足夠的應變能力，在台灣、美國、墨西哥、越南持續擴充產能，就算美國拜登政府卸任之前強化對中禁令，也對緯創影響不大，「我們本身就需要配合客戶調整，現在都按照法規進行中，在可預見的未來，緯創在中國以外地區的活動會比較多」。

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